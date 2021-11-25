США и Польша продолжат консультации насчет военной активности России возле границ Украины

США и Польша обсудили концентрацию российских войск возле границ Украины. Кроме того, темой разговора стал миграционный кризис.

Детали обсуждения обнародовала представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Она рассказала о телефонном разговоре помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха.

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По словам Хорна, Салливан отметил тесное двустороннее сотрудничество по вопросам обороны. Кроме того, политик приветствовал усилия по укреплению потенциала НАТО.

В частности, стороны выразили жесткую поддержку Польше на фоне действий режима Александра Лукашенко.

Они также обменялись мнениями о российской военной деятельности вблизи Украины и выразили настроение на продолжение тесных консультаций,

– говорится в сообщении.

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