Интересно, что именно 4 июля Штаты отмечают День независимости. Во Франции отметили, что хотели реализовать этот проект еще раньше, но тогда помешал коронавирус.

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Что известно о новой статуе Свободы

Она будет намного меньше, чем ее старшая сестра, имея высоту всего 2,83 метра. Идея создания новой статуи Свободы появилась еще в июле 2019 года. Таким образом Франция хотела продемонстрировать США, что хранила верность духу дружбы между двумя странами.

Мы хотели восстановить связь с этой франко-американской историей,

– сказал посол Франции в США Филипп Этьен.

Как известно, проект пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, которая до сих пор бушует в мире. Возобновили проект только зимой 2021 года.

Интересно! Памятник будет размещен в саду французской посольской резиденции в Вашингтоне, округ Колумбия, где он будет оставаться в течение десяти лет.

Немного истории

Легендарную статую Свободы в Нью-Йорке, что символизирует свободу, демократию и справедливость, подарила Франция к сотой годовщине американской революции. Для финансирования ее строительства основали Франко-Американский союз. Французская сторона должна была обеспечить строительство статуи, а американская – пьедестала для нее.

Работа над статуей была завершена еще в 1884 году, но сразу отправиться за океан ей не суждено. Поскольку американская сторона очень медленно выполняла свою часть работы, статуей Свободы еще долгое время любовались в Париже.

И лишь 28 октября 1886 года президент США Гровер Кливленд официально открыл подаренную Францией скульптуру, полное название которой: "Свобода, что озаряет мир".

Интересные факты о легендарном монументе: смотрите видео