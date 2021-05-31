Цікаво, що саме 4 липня Штати відзначають День незалежності. У Франції наголосили, що хотіли реалізувати цей проєкт ще раніше, але тоді на заваді став коронавірус.

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Що відомо про нову статую Свободи

Вона буде набагато меншою, ніж її старша сестра, маючи висоту лише 2,83 метра. Ідея створення нової статуї Свободи з'явилася ще у липні 2019 року. Таким чином Франція хотіла продемонструвати США, що зберігала вірність духу дружби між двома країнами.

Ми хотіли відновити зв'язок з цією франко-американською історією,

– сказав посол Франції в США Філіпп Етьєн.

Як відомо, проєкт довелося відкласти через пандемію коронавірусу, яка і досі вирує у світі. Відновили проєкт лише взимку 2021 року.

Цікаво! Пам'ятник буде розміщений у саду французької посольської резиденції у Вашингтоні, округ Колумбія, де він залишатиметься протягом десяти років.

Трохи історії

Легендарну статую Свободи у Нью-Йорку, що символізує свободу, демократію та справедливість, подарувала Франція до сотої річниці американської революції. Для фінансування її будівництва заснували Франко-Американський союз. Французька сторона повинна була забезпечити будівництво статуї, а американська – п'єдесталу для неї.

Робота над статуєю була завершена ще у 1884 році, але відразу відправитися за океан їй не судилося. Оскільки американська сторона дуже повільно виконувала свою частину роботи, статуєю Свободи ще довгий час милувалися у Парижі.

І лише 28 жовтня 1886 року президент США Гровер Клівленд офіційно відкрив подаровану Францією скульптуру, повна назва якої: "Свобода, що осяює світ".

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