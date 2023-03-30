Вечером 29 марта на юго-западе штата Кентукки во время учебной операции столкнулись 2 вертолета HH60 Blackhawk. Оба вертолета использовались для медицинской эвакуации, хотя в момент аварии они были в полете.

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Сколько солдат погибли

Представитель военной базы армии США "Форт Кэмпбелл" сообщил, что в результате аварии погибли 9 солдат. При этом сколько людей находились на бортах вертолетов не уточняется. Также армия США не сообщила о раненых.

Также на военной базе заявили, что оба вертолета находились под управлением 101-й воздушно-десантной дивизии и выполняли "обычную учебную миссию" в 10 часов вечера по местному времени. Инцидент находится в стадии расследования.

Губернатор Кентукки Энди Бешир посетил армейский объект. Он предложил людям "молиться за всех пострадавших" и сказал, что умершие "не будут забыты", предложив свою поддержку их семьям. Предварительно он сказал, что причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования. Мол, когда вертолеты сблизились, один из них задел лопать другого.

Это третья подобная трагедия с этими вертолетами за 2 года.

Инцидент является третьей катастрофой с вертолетами Blackhawk за последние два года: