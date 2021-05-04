В США представители местной власти поощряют американцев получить вакцину от COVID-19. В некоторых частях страны за прививки предлагают денежное вознаграждение.

В штате Мэриленд пообещали 100 долларов каждому муниципальному работнику, который сделает прививку от коронавируса. В то же время в городе Детройт предлагают 50 долларов тем, кто помогает подвезти собственной машиной людей на вакцинацию.

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Саммит "Большой семерки"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках саммита "Большой семерки" провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем. Они обсудили углубление сотрудничества США, Великобритании и Евросоюза.

Экономические санкции против России

Хотя санкции Запада против России не уменьшили ее агрессивное поведение, их влияние на экономику российского государства больше, чем прогнозировали ранее. По словам эксперта Атлантического Совета Андерса Аслунда, санкции очень навредили экономике страны, поэтому у Кремля сейчас гораздо меньше ресурсов.

Вакцинация детей в США

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США готовится разрешить использование вакцины Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте 12 – 15 лет. Сейчас правительственное агентство изучает данные исследования, предоставленные компанией, в котором участвовали около 2 тысяч детей.

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