У США представники місцевої влади заохочують американців отримати вакцину від COVID-19. У деяких частинах країни за щеплення пропонують грошову винагороду.

У штаті Меріленд пообіцяли 100 доларів кожному муніципальному працівнику, який зробить щеплення від коронавірусу. Водночас у місті Детройт пропонують 50 доларів тим, хто допомагає підвезти власною машиною людей на вакцинацію.

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Саміт "Великої сімки"

Держсекретар США Ентоні Блінкен у рамках саміту "Великої сімки" провів зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та віцепрезидентом Єврокомісії Жозепом Боррелем. Вони обговорили поглиблення співпраці США, Великої Британії та Євросоюзу.

Економічні санкції проти Росії

Хоча санкції Заходу проти Росії не зменшили її агресивну поведінку, їхній вплив на економіку російської держави є більшим ніж прогнозували раніше. За словами експерта Атлантичної Ради Андерса Аслунда, санкції дуже зашкодили економіці країни, тому Кремль наразі має значно менше ресурсів.

Вакцинація дітей у США

Адміністрація з контролю за харчами та ліками США готується дозволити використання вакцини Pfizer проти COVID-19 для дітей віком 12 – 15 років. Наразі урядове агентство вивчає дані дослідження, надані компанією, у якому брали участь близько 2 тисяч дітей.

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