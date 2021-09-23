Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Она рекомендует рассмотреть введение санкций против 35 россиян.
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Ограничения против россиян рекомендуют ввести из-за нарушения прав человека. Поправку предложили конгрессмен-демократ Том Малиновский и республиканец Джон Кертис. По их словам, Байден в течение 180 дней должен решить, надо ли кого-то из 35 россиян добавить в санкционный список.
Заметим, эта поправка носит рекомендательный характер. Решение о введении санкций будет принимать Администрация президента.
Против кого могут ввести санкции
- Премьер-министра России Михаила Мишустина;
- представителя президента Дмитрия Пескова;
- министра здравоохранения Михаила Мурашко;
- мэра Москвы Сергея Собянина;
- губернаторов Московской области и Санкт-Петербурга;
- директора ФСБ Александра Бортникова;
- председателя следственного комитета Александра Бастрыкина;
- главы "Газпрома" Алексея Миллера;
- главы "Роснефти" Игоря Сечина;
- главного редактора RT Маргариты Симоньян;
- руководителя "Первого канала" Константина Эрнста;
- пропагандиста Владимира Соловьева и других.