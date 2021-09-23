Комітет з процедурних питань Палати представників США схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік. Вона рекомендує розглянути введення санкцій проти 35 росіян.

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Обмеження проти росіян рекомендують ввести через порушення прав людини. Поправку запропонували конгресмен-демократ Том Маліновський та республіканець Джон Кертіс. За їхніми словами, Байден має впродовж 180 днів вирішити, чи треба когось із 35 росіян додати у санкційний список.

Зауважимо, ця поправка має рекомендаційний характер. Рішення про введення санкцій схвалюватиме Адміністрація президента.

Проти кого можуть ввести санкцій

  • Прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;
  • речника президента Дмитра Пєскова;
  • міністра охорони здоров'я Михайла Мурашко;
  • мера Москви Сергія Собяніна;
  • губернаторів Московської області та Санкт-Петербурга;
  • директора ФСБ Олександра Бортнікова;
  • голови слідчого комітету Олександра Бастрикіна;
  • голови "Газпрому" Олексія Міллера;
  • голови "Роснафти" Ігоря Сєчина;
  • головної редакторки RT Маргарити Симоньян;
  • керівника "Першого каналу" Константина Ернста;
  • пропагандиста Володимира Соловйова та інших.