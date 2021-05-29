Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что приобретение Турцией С-400 создает проблему в НАТО.

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Мы представили альтернативу, они (Турция – 24 канал) точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь,

– отметила Шерман.

Однако о какой именно альтернативе идет речь, она не уточнила.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок в России оружия и военной техники. Если они этого не сделают, Белый дом будет вводить санкции.

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