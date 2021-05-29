Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что приобретение Турцией С-400 создает проблему в НАТО.
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США предлагают Турции альтернативу С-400
Мы представили альтернативу, они (Турция – 24 канал) точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь,
– отметила Шерман.
Однако о какой именно альтернативе идет речь, она не уточнила.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок в России оружия и военной техники. Если они этого не сделают, Белый дом будет вводить санкции.
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Покупка Турцией российского оружия: основное
- Турция и Россия подписали договор о приобретении батарей C-400 в конце 2017 года. США выразили обеспокоенность и сообщили о возможности внедрения против Анкары санкций.
- Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что сделка о покупке С-400 является лучшей от систем MIM-104 Patriot, которые предлагала американская сторона.
- Первая партия российских систем поступила в Турцию 12 июля 2019 года. В США после этого приняли закон CAATSA по противодействию противникам. Впоследствии, исключили Турцию из программы самых современных самолетов F-35.
- В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции.