Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що придбання Туреччиною С-400 створює проблему в НАТО.

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США пропонують Туреччині альтернативу С-400

Ми представили альтернативу, вони (Туреччина – 24 канал) точно знають, що робити. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільний шлях,

– зазначила Шерман.

Однак про яку саме альтернативу йдеться, вона не уточнила.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину та інших союзників і партнерів відмовитися від подальших закупівель у Росії зброї й військової техніки. Якщо вони цього не зроблять, Білий дім впроваджуватиме санкції.

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