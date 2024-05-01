Отмечалось, что в пакет помощи вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты TOW, запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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В США заменят Bradley

Исполнительное управление программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) сообщило, что американская армия получила финансирование для закупки новой версии Bradley – M2A4E1 за каждый такой БМП, который подарили Украине.

Версию M2A4E1 Bradley представили еще на прошлой неделе в штате Мэн. Отмечается, что в этой версии БМП есть усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist,

– говорится в сообщении.

Активную систему защиты Iron Fist разработали в Израиле. Она предназначена для того, чтобы защищать технику от противотанковых ракет, и реактивных гранат. Система отслеживает потенциальную угрозу с помощью радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.

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