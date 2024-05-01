Отмечалось, что в пакет помощи вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты TOW, запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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В США заменят Bradley
Исполнительное управление программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) сообщило, что американская армия получила финансирование для закупки новой версии Bradley – M2A4E1 за каждый такой БМП, который подарили Украине.
Версию M2A4E1 Bradley представили еще на прошлой неделе в штате Мэн. Отмечается, что в этой версии БМП есть усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.
M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist,
– говорится в сообщении.
Активную систему защиты Iron Fist разработали в Израиле. Она предназначена для того, чтобы защищать технику от противотанковых ракет, и реактивных гранат. Система отслеживает потенциальную угрозу с помощью радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.
Украина уже получила западное оружие с разрешением бить по России
- Новоназначенная руководительница латвийского МИД Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. На уточняющий вопрос латвийский дипломат ответила, что такие страны действительно есть.
- Она также пояснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично. Чиновница выразила убеждение, что если есть объекты, из которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории.
- По ее словам, такое применение оружия позволяет международное право. В России не могли пройти мимо заявления, что некоторые союзники позволили Украине бить по территории России своим оружием, и требуют предоставить список этих стран. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия должна предоставить доказательства.