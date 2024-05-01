Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. Он предположил, что есть единственный вариант, когда Украине позволят бить по военным объектам на территории России западным оружием.

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Единственный вариант

Олег Жданов считает, что в сложившейся ситуации вряд ли кто-то из партнеров согласится дать Украине такое разрешение. По его мнению, можно рассматривать единственный вариант, когда украинские военные смогут использовать, в частности, и западные образцы вооружения для нанесения огневого поражения врагу на его территории.

Это может произойти после того, как Украина выйдет на границу 1991 года. Военный эксперт убежден, что других вариантов пока быть не может.

Тогда для того, чтобы защищать эту границу, мы будем вынуждены вести огонь, например, артиллерией, ракетами, авиацией по прифронтовой зоне, которая будет уже расположена на территории России. Это событие будет воспроизводиться до достижения договоренности о прекращении огня,

– сказал он.

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