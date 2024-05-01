Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов. Він припустив, що є єдиний варіант, коли Україні дозволять бити по військових об'єктах на території Росії західною зброєю.

Читайте також У Пентагоні прокоментували кількість ракет ATACMS, які США поставлять Україні

Єдиний варіант

Олег Жданов вважає, що у наявній ситуації навряд чи хтось із партнерів погодиться дати Україні такий дозвіл. На його думку, можна розглядати єдиний варіант, коли українські військові зможуть використовувати, зокрема, і західні зразки озброєння для завдання вогневого ураження ворогу на його території.

Це може статись після того, як Україна вийде на кордон 1991 року. Військовий експерт переконаний, що інших варіантів наразі бути не може.

Тоді для того, щоб боронити цей кордон, ми будемо змушені вести вогонь, наприклад, артилерією, ракетами, авіацією по прифронтовій зоні, яка буде вже розташована на території Росії. Ця подія буде відтворюватися до досягнення домовленості щодо припинення вогню,

– сказав він.

Заява МЗС Латвії: головне