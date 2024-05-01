На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США у глави Пентагону запитали, чи планується постачання ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал.
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США нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть
Ллойд Остін запевнив, що США зроблять все можливе і нададуть стільки ракет, скільки зможуть.
США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть,
– сказав Остін.
Принагідно він додав, що Україна вже отримала ATACMS.
США передали Україні ракети ATACMS
- Західні ЗМІ нещодавно заявили, що США кілька тижнів тому таємно відправили в Україну ракети ATACMS і нібито вже навіть встигли застосувати їх проти російських цілей у Криму 17 квітня.
- За даними видання, ракети входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джозеф Байден схвалив у березні 2024 року.
- Це означає, що ракети передали ще до схвалення Конгресом США допомоги для нашої держави.
- Пізніше у Пентагоні підтвердили інформацію. Згодом це підтвердив і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
- Заступник речника Держдепу США Ведант Пател пояснив, що постачання ATACMS не оголошували на прохання української сторони.
- Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що публікації в медіа на кшталт "Україна таємно отримала ATACMS" є спекулятивними.