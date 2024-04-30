У Білому домі заперечили заяви міністра оборони Росії про нібито ураження росіянами шести ракет ATACMS над Кримом цієї ночі. Про це заявив радник адміністрації президента США з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, передає 24 Канал.

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Не можуть підтвердити цю інформацію

Відповідаючи на прохання прокоментувати заяви з російського боку, радник Білого дому Джон Кірбі висловив заперечення заявам Сєргєя Шойгу про начебто ураження росіянами далекобійних ракет ATACMS, нібито запущених з українського боку.

Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS – ред.) була збита,

– заявив він.

Ба більше, Кірбі не уточнив, скільки саме ракет ATACMS Сполучені Штати Америки передали Україні. Однак американський посадовець зазначив, що їх була "значна кількість".

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