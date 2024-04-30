В Белом доме опровергли заявления министра обороны России о якобы поражении россиянами шести ракет ATACMS над Крымом этой ночью. Об этом заявил советник администрации президента США по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время телефонного брифинга, передает 24 Канал.
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Не могут подтвердить эту информацию
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления с российской стороны, советник Белого дома Джон Кирби выразил отрицание заявлениям Сергея Шойгу о якобы поражении россиянами дальнобойных ракет ATACMS, якобы запущенных с украинской стороны.
Ни, я не могу подтвердить сообщения о том, что любая из них (ракет ATACMS – ред.) была сбита,
– заявил он.
Более того, Кирби не уточнил, сколько именно ракет ATACMS Соединенные Штаты Америки передали Украине. Однако американский чиновник отметил, что их было "значительное количество".
Что известно о ночных взрывах в Крыму: основное
- В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму объявили о ракетной опасности. Тревога раздавалась по всему полуострову. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах – и не только в Крыму.
- Неспокойной ночь была в Джанкое, Октябрьском и Гвардейском, неподалеку Симферополя. Первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных взрывов.
- Уже под утро российские телеграмм-каналы заявили о ракетной атаке на Евпаторию, Гвардейское, Джанкой, Симферополь и Красноперекопский район. Отдельно они отмечали, что ВСУ ударили по Крыму по меньшей мере 10 ракетами ATACMS, которые поступили в Украину в последнем пакете помощи от США.
- Движение сопротивления "Атеш" рассказало, что их агенты среди военных вооруженных сил России сообщают о 5 ударах по аэродрому Джанкой. Также по их данным, есть много раненых и ликвидированных оккупантов.
- По их данным, было нанесено комбинированного удара БПЛА и ракет по военным объектам. Агенты также сообщали о взрывах в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе.