В Белом доме опровергли заявления министра обороны России о якобы поражении россиянами шести ракет ATACMS над Крымом этой ночью. Об этом заявил советник администрации президента США по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время телефонного брифинга, передает 24 Канал.

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Не могут подтвердить эту информацию

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления с российской стороны, советник Белого дома Джон Кирби выразил отрицание заявлениям Сергея Шойгу о якобы поражении россиянами дальнобойных ракет ATACMS, якобы запущенных с украинской стороны.

Ни, я не могу подтвердить сообщения о том, что любая из них (ракет ATACMS – ред.) была сбита,

– заявил он.

Более того, Кирби не уточнил, сколько именно ракет ATACMS Соединенные Штаты Америки передали Украине. Однако американский чиновник отметил, что их было "значительное количество".

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