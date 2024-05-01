На слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США у главы Пентагона спросили, планируется ли поставка ATACMS вне недавно принятого пакета помощи на более чем 60 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал.

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США предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут

Ллойд Остин заверил, что США сделают все возможное и предоставят столько ракет, сколько смогут.

США предоставят столько возможностей, сколько смогут,
– сказал Остин.

Попутно он добавил, что Украина уже получила ATACMS.

США передали Украине ракеты ATACMS

  • Западные СМИ недавно заявили, что США несколько недель назад тайно отправили в Украину ракеты ATACMS и якобы уже даже успели применить их против российских целей в Крыму 17 апреля.
  • По данным издания, ракеты входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов. Его американский президент Джозеф Байден одобрил в марте 2024 года.
  • Это означает, что ракеты передали еще до одобрения Конгрессом США помощи для нашего государства.
  • Позже в Пентагоне подтвердили информацию. Впоследствии это подтвердил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
  • Заместитель представителя Госдепа США Ведант Пател объяснил, что поставки ATACMS не объявляли по просьбе украинской стороны.
  • Между тем советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что публикации в медиа вроде "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.