США предоставят Украине дополнительные 100 миллионов долларов на оборону, – Блинкен
6 апреля 2022 , 04:33Читати новину українською
Источник:Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты предоставят нашему государству дополнительные 100 миллионов долларов. Деньги направят на сферу безопасности.
Соответствующее заявление американский чиновник сделал вечером 5 апреля. Именно так Штаты пытаются поддержать Украину.
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Штаты снова предоставят Украине помощь
Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные 100 миллионов долларов в сфере безопасности,
– сообщил Блинкен.
Также Штаты пообещали оружие.
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