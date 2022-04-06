США предоставят Украине дополнительные 100 миллионов долларов на оборону, – Блинкен

6 апреля 2022 , 04:33
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Источник:

Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты предоставят нашему государству дополнительные 100 миллионов долларов. Деньги направят на сферу безопасности.

Соответствующее заявление американский чиновник сделал вечером 5 апреля. Именно так Штаты пытаются поддержать Украину.

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Штаты снова предоставят Украине помощь

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные 100 миллионов долларов в сфере безопасности,
– сообщил Блинкен.

Также Штаты пообещали оружие. 

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Автор: Діана Квасневська