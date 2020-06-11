Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов США, что составляет свыше 6,6 миллиарда гривен. Именно столько рекомендовало Министерство обороны Соединенных Штатов.

Чтобы США предоставили Украине этот пакет помощи, 50% должно пойти на реформирование украинского сектора безопасности и обороны, сообщает посольство Украины в США.

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Здесь следует отметить, что Соединенные Штаты Америки никогда фактически не дают Украине "живые" деньги. То есть деньги есть, но их наше государство может потратить только в одном направлении – на закупку военного оборудования или иных услуг в США.

Какую помощь США дадут Украине:

средства контрбатарейной борьбы;

транспортные средства;

медицинское оборудование;

осуществление подготовки подразделений ВСУ.

Отдельно в этом году США акцентируют внимание на поддержке ВМС ВС Украины. Это связано с агрессивными действиями российского флота в Черном и Азовском морях.

Спасибо американским партнерам за мощную поддержку процесса реформ в Украине и укрепления оборонных возможностей нашей страны. Это важно на передовой борьбе с российской агрессией,

– отметили в посольстве.

Почему это важно? Финансовая поддержка Украины в условиях мирового кризиса может свидетельствовать о важности поддержки нашего государства для США. Учитывая падение американской экономики, США могли сократить помощь, а то и вовсе от нее отказаться. Впрочем, этого все же не сделали.