Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів США, що становить понад 6,6 мільярда гривень. Саме стільки рекомендувало Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Щоб США надали Україні цей пакет допомоги, 50% має піти на реформування українського сектору безпеки й оборони, повідомляє посольство України в США.

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Тут слід зазначити, що Сполучені Штати Америки ніколи фактично не дають Україні "живих" грошей. Тобто гроші є, але їх наша держава може витратити лише в одному напрямку – на закупівлю військового обладнання або інших послуг у США.

Яку допомогу США дадуть Україні:

засоби контрбатарейної боротьби;

транспортні засоби;

медичне обладнання;

здійснення підготовки підрозділів ЗСУ.

Окремо цьогоріч США акцентують увагу на підтримці ВМС ЗС України. Це пов'язано з агресивними діями російського флоту в Чорному й Азовському морях.

Дякуємо американським партнерам за потужну підтримку процесу реформ в Україні й зміцнення оборонних можливостей нашої країни. Це важливо на передовій боротьби з російською агресією,

– наголосили у посольстві.

Чому це важливо?Фінансова підтримка України в умовах світової кризи може свідчити про важливість підтримки нашої держави для США. Враховуючи падіння американської економіки, США могли скоротити допомогу, а то й зовсім від неї відмовитися. Втім цього таки не зробили.