Об этом 24 каналу рассказал политолог Ярослав Божко. По его словам, коммуникация между США и Россией по ядерной тематике проходит не только на уровне официальных ведомств.

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Как отметил Божко, также существует стратегический контакт на уровне советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

США используют подход стратегической неопределенности

По словам политолога, Москву предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия по разным каналам.

Ярослав Божко Политолог США в своей политике целенаправленно используют подход к стратегической неопределенности. Они не дают Российской Федерации осознать точное перечисление действий, которые будут реализованы в результате тех или иных шагов, в том числе и в случае ядерного удара. Это делается для того, чтобы Россия находилась в некотором смятении.

Он добавил, что поэтому Москва не до конца понимает, какой именно ответ получит от США.

Сдержат ли Россию предупреждения США

Однако, по словам Божко, любое предупреждение Вашингтона в Кремле воспринимают по-своему.

Для России США – это враг. Из-за этой призмы враждебности все действия Вашингтона кажутся россиянам значительно более агрессивными и смелыми,

– отметил он.

Политолог добавил, что предупреждения США не гарантируют, что Россия к ним прислушивается и не использует ядерное оружие.

"Холодный душ для Москвы"

Однако ответ Вашингтона может очень удивить Кремль.

Даже удар конвенционными средствами, например ракетами Tomahawk, для России станет шоком. Это может привести к каким-либо политическим последствиям, цепочку которых вообще невозможно прогнозировать,

– отметил Божко.

Политолог подчеркнул, что даже неядерный ответ США в ответ на ядерную эскалацию будет "серьезным холодным душем для Москвы".

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