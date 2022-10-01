Об этом 24 каналу рассказал политолог Ярослав Божко. По его словам, коммуникация между США и Россией по ядерной тематике проходит не только на уровне официальных ведомств.
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Как отметил Божко, также существует стратегический контакт на уровне советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.
США используют подход стратегической неопределенности
По словам политолога, Москву предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия по разным каналам.
США в своей политике целенаправленно используют подход к стратегической неопределенности. Они не дают Российской Федерации осознать точное перечисление действий, которые будут реализованы в результате тех или иных шагов, в том числе и в случае ядерного удара. Это делается для того, чтобы Россия находилась в некотором смятении.
Он добавил, что поэтому Москва не до конца понимает, какой именно ответ получит от США.
Сдержат ли Россию предупреждения США
Однако, по словам Божко, любое предупреждение Вашингтона в Кремле воспринимают по-своему.
Для России США – это враг. Из-за этой призмы враждебности все действия Вашингтона кажутся россиянам значительно более агрессивными и смелыми,
– отметил он.
Политолог добавил, что предупреждения США не гарантируют, что Россия к ним прислушивается и не использует ядерное оружие.
"Холодный душ для Москвы"
Однако ответ Вашингтона может очень удивить Кремль.
Даже удар конвенционными средствами, например ракетами Tomahawk, для России станет шоком. Это может привести к каким-либо политическим последствиям, цепочку которых вообще невозможно прогнозировать,
– отметил Божко.
Политолог подчеркнул, что даже неядерный ответ США в ответ на ядерную эскалацию будет "серьезным холодным душем для Москвы".
Ярослав Божко рассказал о ядерном шантаже со стороны России: смотрите видео
Ядерный шантаж со стороны России: коротко
- Аналитики из Института по изучению войны предположили, что Россия может пойти на ядерный теракт в Украине.
- Российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что западные союзники не врут Путину, когда предупреждают его о последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. Как минимум совершенно точно будет уничтожена вся российская группировка в Украине.
- По мнению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ядерная риторика Путина является опасной и бессмысленной. Россия должна понимать, что невозможно выиграть ядерную войну и будут последствия для Кремля, если он нажмет на "ядерную кнопку".