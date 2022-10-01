Про це 24 каналу розповів політолог Ярослав Божко. За його словами, комунікація між США та Росією щодо ядерної тематики відбувається не лише на рівні офіційних відомств.

Читайте також "Думають, що мають козир": який ще шантаж може застосувати Кремль

Як зазначив Божко, також існує стратегічний контакт на рівні радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана та секретаря Ради безпеки Російської Федерації Ніколая Патрушева.

США використовують підхід стратегічної невизначеності

За словами політолога, Москву попереджають про наслідки у разі застосування ядерної зброї різними каналами.

Ярослав Божко Політолог США у своїй політиці цілеспрямовано використовують підхід стратегічної невизначеності. Вони не дають Російській Федерації усвідомити точного переліку дій, які будуть реалізовані внаслідок тих чи інших кроків, в тому числі і у випадку ядерного удару. Це робиться для того, аби Росія перебувала у певному стані сум'яття.

Він додав, що через це Москва не до кінця розуміє, яку саме відповідь отримає від США.

Чи попередження США стримають Росію

Однак, за словами Божка, будь-яке попередження від Вашингтона у Кремлі сприймають по-своєму.

Для Росії США – це ворог. Через цю призму ворожості усі дії Вашингтона видаються росіянам значно агресивнішими та сміливішими,

– зазначив він.

Політолог додав, що попередження США не гарантують, що Росія до них дослухається і не використає ядерну зброю.

"Холодний душ для Москви"

Однак відповідь Вашингтона може неабияк здивувати Кремль.

Навіть удар конвенційними засобами, наприклад, ракетами Tomahawk, для Росії стане шоком. Це може призвести до якихось політичних наслідків, ланцюжок яких взагалі неможливо прогнозувати,

– зазначив Божко.

Політолог наголосив, що навіть неядерна відповідь США у відповідь на ядерну ескалацію буде "серйозним холодним душем для Москви".

Ярослав Божко розповів про ядерний шантаж з боку Росії: дивіться відео

Ядерний шантаж з боку Росії: коротко