Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему встал вопрос обмена разведданными в НАТО

Так, издание отмечает, что между традиционными западными членами НАТО и "новичками" из бывшего коммунистического востока давно существует напряжение из-за угрозы, что они могут "сливать" данные России. Ситуация осложнилась после нападения России на Украину. Ненадежными считают Венгрию и Словакию, заявили восемь нынешних и бывших должностных лиц НАТО и службы безопасности.

В то же время переход США на сторону России пошатывает ядро НАТО и побуждает членов задуматься о риске обмена разведданными с Вашингтоном.

Вопрос надежности Соединенных Штатов встал после сообщений о приостановлении передачи Украине разведданных, что является попыткой давления для того, чтобы Киев сел за стол переговоров.

"В залах НАТО много шепота о будущем обмена разведданными внутри альянса", – сказала Джули Смит, посол США в НАТО при Байдене. Она добавила, что "слышала беспокойство некоторых союзников" относительно того, будет ли Вашингтон продолжать делиться разведданными с НАТО.

По словам другого чиновника, несмотря на "эрозию доверия из-за политики США в отношении Украины", в НАТО все еще верят, что Трамп не имеет серьезных претензий к альянсу, кроме вопросов финансирования.

К слову, решение прекратить предоставлять как разведданные, так и военную помощь Украине принял лично Трамп.