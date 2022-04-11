Такое невероятно малое количество временно переселенных украинцев в США объясняется рядом факторов, в частности, задержками с обработкой заявок. Американские законодатели и адвокаты призвали Байдена ускорить процесс.

Читайте также Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины: какие аспекты будут рассматривать

Возможности для легального въезда в США для украинских беженцев

В то время как в марте несколько тысяч украинцев въехали на территорию США через границу с Мексикой, а некоторые по полученным ранее визам, только 12 прибыли по действующей программе для беженцев.

Отмечается, что для украинцев существует несколько путей легального въезда в США:

специальная программа для беженцев, позже позволяющая претендовать на гражданство;

действующие визовые возможности;

программа гуманитарной помощи, гарантирующая только временный въезд в условиях чрезвычайных ситуаций.

Однако все эти пути действуют в условиях принятого к войне финансового рока, который в США заканчивается 30 сентября. Из-за большого количества заявок переселение украинских беженцев в штаты может длиться долго, поскольку заявки не успевают обрабатывать .

Не пропустите 19 500 мертвых оккупантов и 725 уничтоженных танков: какие потери России в войне

Почему так мало украинцев в марте получили статус беженца в США

Соединенные Штаты приняли 514 украинских беженцев в январе и феврале фактически до полномасштабного вторжения России в Украину, отмечают в Госдепе США.

Из-за того, что в Киеве рассмотрение заявок было приостановлено в результате начала активных боевых действий, операции с украинскими беженцами продолжили рассматривать через представительство США в Кишиневе , столице Молдовы, что значительно усложнило процесс.

Множество украинских заявителей, которым фактически согласовали убежище, должны были в марте вылететь в США с территории Украины . Однако это стало невозможным из-за отмены авиарейсов в результате начала активных боевых действий.

По данным Министерства внутренней безопасности США, на прошлой неделе около 3 тысяч украинцев разрешили въехать на территорию штатов через границу с Мексикой. Отмечается, что этот маршрут является наиболее доступным для наших граждан.

К теме Убежище на Кипре: как украинцам получить временную помощь

Кстати, в Госдепартаменте США заявили, что заявители могут столкнуться с более продолжительным временем ожидания в некоторых посольствах и консульствах США из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем законодатели и адвокаты призвали Байдена упростить и ускорить обработку заявок от украинцев, заявив, что "было сделано слишком мало".