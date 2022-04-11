Така неймовірно мала кількість тимчасово переселених українців у США пояснюється низкою факторів, зокрема затримками з обробкою заявок. Американські законодавці та адвокати закликали Байдена прискорити процес.

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Можливості для легального в'їзду у США для українських біженців

У той час, як у березні кілька тисяч українців в'їхали на територію США через кордон з Мексикою, а деякі за отриманими раніше візами, лише 12 прибули за діючою програмою для біженців.

Зазначається, що наразі для українців існує кілька шляхів легального в'їзду у США:

спеціальна програма для біженців, яка згодом дозволяє претендувати на громадянство;

діючі візові можливості;

програма гуманітарної допомоги, яка гарантує лише тимчасовий в'їзд в умовах надзвичайних ситуацій.

Однак усі ці шляхи діють в умовах прийнятого до війни фінансового року, який у США закінчується 30 вересня. Через велику кількість заявок переселення українських біженців до штатів може тривати довго, оскільки заявки не встигають обробляти.

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Чому так мало українців у березні отримали статус біженця у США

Сполучені Штати прийняли 514 українських біженців у січні та лютому, фактично до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначають у Держдепі США.

Через те, що у Києві розгляд заявок був призупинений унаслідок початку активних бойових дій, операції з українськими біженцями продовжили розглядати через представництво США у Кишиневі, столиці Молдови, що значно ускладнило процес.

Безліч українських заявників, яким фактично погодили прихисток, повинні були у березні вилетіти до США з території України. Однак це стало неможливим через скасування авіарейсів унаслідок початку активних бойових дій.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, минулого тижня близько 3 тисячам українців дозволили в'їхати на територію штатів через кордон з Мексикою. Зазначається, що цей маршрут наразі є найдоступнішим для наших громадян.

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До слова, у Держдепартаменті США заявили, що заявники можуть зіткнутись з більш тривалим часом очікування у деяких посольствах і консульствах США через пандемію COVID-19. Разом з тим законодавці та адвокати закликали Байдена спростити та прискорити обробку заявок від українців, заявивши, що наразі "було зроблено занадто мало".

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