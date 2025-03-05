Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп тяготеет к диктатуре и предоставляет ей преимущества

Бывшие чиновники и эксперты считают, что решение Трампа приостановить военную помощь Украине дает Путину преимущество на поле боя и в геополитических переговорах.

Майкл Макфол, посол Вашингтона в России при президенте Бараке Обаме, сравнил этот шаг с ситуацией, когда бы президент Франклин Д. Рузвельт проиграл выборы 1940 года стороннику "Америка прежде всего", который потом заставил бы США перейти на другую сторону во Второй мировой войне. "Мы бы все сейчас говорили на немецком", – говорит он.

Вот почему этот момент ощущается именно так. Через три года после начала войны между империалистической диктатурой с автократическими союзниками и демократией Трамп только что перешел на другую сторону,

– отмечает он.

Аналитики отмечают, что патроны в Украине не закончатся завтра. Однако влияние на войну станет заметно уже в течение ближайших месяцев.

В то же время значительная часть американской помощи заключалась в поставках Украине ракет ПВО. США также играли ключевую роль в обеспечении артиллерией. Кроме того, помощь включала обучение, обслуживание и ремонт оружия, а еще логистика.

Вероятно, неопределенность относительно будущих поставок помощи от США может заставить Украину начать нормирование боеприпасов