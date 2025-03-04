Сообщает 24 Канал со ссылкой на советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

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Как в ОП отреагировали на приостановление помощи США

Подоляк отметил, что прежде всего нужно определить, какие программы могут быть остановлены, учитывая, что значительная их часть уже приближается к завершению.

Не забываем также, что есть программы, проголосованы в Конгрессе, и это особая юридическая процедура,

– отметил он.

Подоляк также отметил необходимость оценить варианты закупки или получения аналогичного вооружения от европейских партнеров. Он отметил, что уже действуют программы замещения, которые позволяют компенсировать недостаток определенных видов оружия и техники.

"Не забываем также, что Украина уже имела опыт длительного приостановления программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям", – добавил Подоляк.

Кроме того, он рассказал, что проводится аудит того, что можно произвести в рамках партнерских программ, а что можно заместить. Параллельно продолжается работа над приобретением вооружения на коммерческих рынках и в рамках сотрудничества с европейскими партнерами.

"Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами", – резюмировал он.

Напомним, что 4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Это решение было принято после его спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 декабря.