По мнению Миллера, таким образом американский лидер пытается повлиять на Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что говорит Миллер об отношении Трампа к Зеленскому

Миллер считает, что Трамп действует агрессивно для того, чтобы заставить украинского президента Владимира Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну.

Иногда лидеры могут использовать метод кнута, иногда – пряника. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелый аргумент, чтобы донести свое мнение до президента Зеленского,

– говорит советник Трампа.

Он также добавляет, что такие действия президента США связаны со стремлением Трампа прекратить убийства в Украине. Миллер убежден, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров и "воспринимать это серьезно".

Отметим, что Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине. Как сообщают западные СМИ, это стало следствием спора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Там добавляют, что США остановят оказание помощи, пока Киев не продемонстрирует готовность к миру.