На думку Міллера, в такий спосіб американський лідер намагається вплинути на Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що каже Міллер про ставлення Трампа до Зеленського

Міллер вважає, що Трамп діє агресивно для того, щоб змусити українського президента Володимира Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну.

Іноді лідери можуть використовувати метод батога, іноді – пряника. У цьому випадку, я думаю, президент Трамп використовує важкий аргумент, щоб донести свою думку до президента Зеленського,

– каже радник Трампа.

Він також додає, що такі дії президента США пов'язані з прагненням Трампа припинити вбивства в Україні. Міллер переконаний, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів та "сприймати це серйозно".

Зазначимо, що Білий дім оголосив про припинення військової допомоги Україні. Як повідомляють західні ЗМІ, це стало наслідком суперечки між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Там додають, що США зупинять надання допомоги, доки Київ не продемонструє готовність до миру.