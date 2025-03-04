Американський лідер відіграє свою класичну карту, але це рішення стало сюрпризом для багатьох у Штатах. Це 24 Каналу озвучив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Офіційного рішення ще нема

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" зазначив, що досі нема повноцінного документа, який визначає де, що і як зупиняють. Водночас поставки вже затримуються. Велика частина вантажів стоять на польському кордоні або просто у Польщі і чекають подальших вказівок.

Деякі представники бюджетного комітету Конгресу США у коментарях медіа заявили, що поки не будуть ставити на порядок денний питання про виділення додаткового фінансування. Це стосується не лише України, а всіх союзників поза НАТО.

Трамп зараз відіграє свою класичну карту. Він не ухвалив жодного офіційного рішення. Але фрази про те, що він цього хоче, бажає у цей бік розвивати політику, було достатньо, щоб реальні процеси зупинилися, Україна, Європа і посадовці самих Штатів почали шукати вихід з цієї ситуації. Призупинили навіть не США, а конкретно Трамп. Бо ця ідея була сюрпризом для багатьох у самих Штатах,

– підкреслив Олександр Краєв.

За його словами, ніхто у США не хоче ризикувати та йти проти Дональда Трампа, поки він не змінить свою позицію. Хоч досі ще нема офіційного указу.