США официально признали президентские выборы в Кыргызстане, а Садира Жапарова – главой государства. Кроме того, с результатами голосования согласился ряд международных организаций.

Какая реакция США

В Штатах поздравили киргизский народ с активным участием в выборах. Об этом заявили в американском посольстве в Бишкеке.

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Мы высоко оцениваем работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов,

– отметили в посольстве.

Кто еще признал выборы в Кыргызстане

Выборы признали в Кремле. Президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой.

Международные наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств также признали выборы.

Вместе с тем соперники Жапарова Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев с предварительными результатами выборов не согласились.

Что известно о выборах в Кыргызстане