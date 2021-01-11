США признали Жапарова президентом Кыргызстана: кто еще
США официально признали президентские выборы в Кыргызстане, а Садира Жапарова – главой государства. Кроме того, с результатами голосования согласился ряд международных организаций.
Какая реакция США
В Штатах поздравили киргизский народ с активным участием в выборах. Об этом заявили в американском посольстве в Бишкеке.
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Мы высоко оцениваем работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов,
– отметили в посольстве.
Кто еще признал выборы в Кыргызстане
- Выборы признали в Кремле. Президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой.
- Международные наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств также признали выборы.
- Вместе с тем соперники Жапарова Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев с предварительными результатами выборов не согласились.
Что известно о выборах в Кыргызстане
- В Кыргызстане 10 января состоялись досрочные президентские выборы.
- В них участвовали 17 кандидатов. Однако, по результатам обработки протоколов ЦИК, победил Садир Жапаров.
- Социологи давно прогнозировали его победу, ведь именно Жапаров руководил страной после протестов, вспыхнувших после парламентских выборов.
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