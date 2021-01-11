США офіційно визнали президентські вибори в Киргизстані, а Садира Жапарова – очільником держави. Крім того, з результатами голосування погодилась низка міжнародних організацій.

Яка реакція США

У Штатах привітали киргизький народ з активною участю у виборах. Про це заявили в американському посольстві в Бішкеку.

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Ми високо оцінюємо роботу Центральної комісії з виборів і проведення референдумів за хорошу організацію виборів,

– наголосили в посольстві.

Хто ще визнав вибори в Киргизстані

Вибори визнали у Кремлі. Президент Росії Володимир Путін привітав Жапарова з перемогою.

Міжнародні спостерігачі Шанхайської організації співробітництва і Співдружності незалежних держав також визнали вибори.

Натомість суперники Жапарова Адахан Мадумаров і Абділь Сегізбаєв з попередніми результатами виборів не погодились.

Що відомо про вибори в Киргизстані