США визнали Жапарова президентом Киргизстану: хто ще
США офіційно визнали президентські вибори в Киргизстані, а Садира Жапарова – очільником держави. Крім того, з результатами голосування погодилась низка міжнародних організацій.
Яка реакція США
У Штатах привітали киргизький народ з активною участю у виборах. Про це заявили в американському посольстві в Бішкеку.
До теми Ексв'язень Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану, – ЦВК
Ми високо оцінюємо роботу Центральної комісії з виборів і проведення референдумів за хорошу організацію виборів,
– наголосили в посольстві.
Хто ще визнав вибори в Киргизстані
- Вибори визнали у Кремлі. Президент Росії Володимир Путін привітав Жапарова з перемогою.
- Міжнародні спостерігачі Шанхайської організації співробітництва і Співдружності незалежних держав також визнали вибори.
- Натомість суперники Жапарова Адахан Мадумаров і Абділь Сегізбаєв з попередніми результатами виборів не погодились.
Що відомо про вибори в Киргизстані
- У Киргизстані 10 січня відбулись дострокові президентські вибори.
- У них брали участь 17 кандидатів. Проте, за результатами опрацювання протоколів ЦВК, переміг Садир Жапаров.
- Соціологи давно прогнозували його перемогу, адже саме Жапаров керував країною після протестів, що спалахнули після парламентських виборів.
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