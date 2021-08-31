США призвали Россию немедленно освободить Крым и украинских политзаключенных

По случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений Соединенные Штаты обратились к России с требованием убраться из Крыма и освободить всех украинских политзаключенных.

Американские дипломаты сообщили: по меньшей мере 43 человека пропали без вести с начала оккупации полуострова в 2014 году. Судьба 15 из них остается неизвестной.

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Российские силовики похитили этих людей за сопротивление российской оккупации, чтобы внушить страх местному населению и подавить инакомыслие. На сегодня ни одно лицо не было привлечено к ответственности за эти преступления,

– отметили в посольстве США в Украине.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым – это Украина!"– добавили в ведомстве.

Оккупация Крыма Россией

В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.

Запад отреагировал на эти действия, введя санкции против Москвы.

Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.