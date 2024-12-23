Лукашенко страхуется: почему Госдеп США призвал своих граждан выехать из Беларуси

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси. В следующем году в январе в стране состоятся выборы, поэтому могут произойти "неприятные вещи" для людей, проживающих в Беларуси.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Александр Лукашенко будет осуществлять меры для своей безопасности и ловить "шпионов". Вероятно, что и Россия может решиться на какую-то провокацию.

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Почему Госдеп США призвал своих граждан выехать из Беларуси

В Беларуси на 26 января 2025 года запланированы выборы президента. Очевидно, кто их выиграет, поэтому, по мнению политолога, Лукашенко сейчас максимально страхуется.

Ему (Лукашенко – 24 Канал) вообще сейчас никакие "сюрпризы" не нужны во время этих выборов. Он будет проводить их под единым лозунгом "если не я, то будет война",

– подчеркнул Рейтерович.

Политолог отметил, что позиция США является правильной, вероятно, что другие страны также посоветуют своим гражданам уехать из Беларуси. В этой стране из-за выборов начнется "шпиономания" и отлов "воров", что потом приведет к проблемам. Украинцам также стоило бы покинуть Беларусь.

Белорусы могут сами создать какую-то внутреннюю историю. Может быть и еще одна версия – россияне могут рискнуть и пойти на глобальную провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну,

– добавил Рейтерович.

Кстати, председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская отметила, что Лукашенко помогает России оружием, но белорусское общество поддерживает Украину и не хочет участия в войне.