Срок специальных авиационных норм продлили до 27 октября 2023 года. По данным ФАА, к районам полетной информации Днепра относятся аэропорты Харькова, Запорожья, Донецка, Кривого Рога, Кропивницкого и Крыма.
Между тем Во Львове продают самолет за полмиллиона гривен
Почему США не будет летать над Донбассом
Из соображений безопасности о пассажирах и экипаж, прежде всего. Впервые запрет летать над Донбассом ввели в 2014 году после трагического сбития боевиками малазийского Boeing. Впоследствии ее ежегодно продлевали.
В документе США напомнили действует еще один запрет – на полеты в Крым. Его ввели в апреле 2014 года из-за оккупации полуострова Россией и постоянно продевали.
Впрочем, соктября 2018 года существуют исключения: в случае необходимости и одобрения компетентными органами Украины, самолетам США разрешили посадку и вылеты из аэропортов:
- "Харьков"
- "Днепр"
- "Запорожье".
В США отмечают обострение ситуации
Как говорится в документе, в течение первого квартала 2021 года растет количество случаев прекращения огня в районе Днепровской РПИ. Там отмечают, что напряжение присутствует на линии, граничащей с контролируемой Россией зоной.
Кроме того, в конце марта, отмечает авиационный департамент, Россия развернула дополнительный военный потенциал, включая сухопутные войска