Термін спеціальних авіаційних норм продовжили до 27 жовтня 2023 року. За даними ФАА, до районів польотної інформації Дніпра належать аеропорти Харкова, Запоріжжя, Донецька, Кривого Рогу, Кропивницького та Криму.

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Чому США не літатиме над Донбасом

З міркувань безпеки про пасажирів та екіпаж, перш за все. Уперше заборону літати над Донбасом ввели у 2014 році після трагічного збиття бойовиками малазійського Boeing. Згодом її щороку продовжували.

У документі США нагадали: діє ще одна заборона – на польоту до Криму. Її ввели у квітні 2014 року через окупацію півострова Росією і постійно продовжували.

Втім, від жовтня 2018 року існують винятки: у разі потреби і схвалення компетентними органами України, літакам США дозволили посадку і вильоти з аеропортів:

"Харків"

"Дніпро"

"Запоріжжя".

У США відзначають загострення ситуації

Як ідеться у документі, протягом першого кварталу 2021 року зростає кількість випадків припинення вогню у районі Дніпровської РПІ. Там відзначають, що напруження є біля лінії, що межує з контрольованою Росією зоною.

Крім того, наприкінці березня, зазначає авіаційний департамент, Росія розгорнула додатковий військовий потенціал, включаючи сухопутні війська