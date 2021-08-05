В рассчитанном на 15 пассажиров авто находились 30 человек. 20 из них сейчас в тяжелом или критическом состоянии.

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Погиб в том числе и водитель фургона. Представитель Департамента общественной безопасности Техаса Натана Брэндли отметил, что водитель не справился с управлением при попытке свернуть с шоссе.

Фургон врезался в металлический столб электросети и знак остановки. Версию с преследованием автомобиля правоохранители отвергли.

Что известно о пассажирах

По информации издания, 29 пассажиров транспортного средства были мигрантами. Сейчас идентификационные данные лиц, которые были в фургоне, скрыты. В то же время ни одну информацию о фургоне, где он был зарегистрирован или кому он принадлежал не обнародовали.



20 пострадавших в аварии лиц – в тяжелом или критическом состоянии / Скриншот с видео Associated Press

Кроме того, в издании отметили, что рост количества мигрантов, которые нелегально пересекают границу, вызвало рост количества ДТП с участием переполненных транспортных средств.

Обратите внимание! В марте 2021 года в штате Калифорния в результате ДТП погибли 13 человек. Большинство из них были мексиканцами. Грузовик с гравием врезался во внедорожник, в салоне которого находились 25 пассажиров.