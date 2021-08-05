У розрахованому на 15 пасажирів авто перебували 30 осіб. 20 з них наразі у важкому або критичному стані.

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Загинув зокрема й водій фургону. Представник Департаменту громадської безпеки Техасу Натана Брендлі зазначив, що водій не впорався з кермуванням під час спроби звернути з шосе.

Фургом врізався у металевий стовп електромережі та знак зупинки. Версію з переслідуванням автомобіля правоохоронці відкинули.

Що відомо про пасажирів

За інформацією видання, 29 пасажирів транспортного засобу були мігрантами. Наразі ідентифікаційні дані осіб, що були у фургоні, приховані. Водночас жодну інформацію про фургон, де він був зареєстрований або кому він належав зокрема, не оприлюднювали.



20 постраждалих в аварії осіб – у важкому або критичному стані / Скриншот з відео Associated Press

Окрім того, у виданні зауважили, що зростання кількості мігрантів, які нелегально перетинають кордон, спричинило зростання кількості ДТП за участю переповнених транспортних засобів.