В аварію, яка сталася 25 липня потрапили щонайменше 20 автомобілів. Масова ДТП сталася на міждержавній автомагістралі 15 в окрузі Міллард.

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На автомагістралі у штаті Юта призупинили рух

Сильний вітер в районі підняв бруд та шторм, обмежуючи видимість для водіїв. Кількох осіб доставили до районних лікарень у важкому стані як наземними, так і повітряними машинами швидкої допомоги.

На місці події перебуває багато бригад, які досі активно працюють з наслідками трагедії. На автомагістралі призупинили рух у південному напрямку. Дорожній патруль штату вже звернувся з проханням допомоги до колег з інших міст.



ДТП сталася на міждержавній автомагістралі / Фото Utah Highway Patrol

Патруль заявив, що імена жертв оприлюднюватимуть протягом 24 годин після повідомлення найближчим родичам загиблих.