Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент ранее отметил, что никогда не виделся с Арестовичем. Кент сомневается, что чиновник представляет официальную позицию власти.
Заметьте Пускают нам кровь, чтобы переговоры шли "интереснее", – Арестович о перемирии на Донбассе
У нас будут встречи на этой неделе с официальными лицами из МИД, Кабмина и на Банковой – думаю, там прозвучит непосредственная информация касательно этого и озвучат позицию государства,
– отметил Кент.
В то же время политик отметил, что Арестович имеет право на свое мнение.
Заявление Арестовича
- Алексей Арестович заявил, что Украина может "развернуться на Восток". Это произойдет, если пророссийские настроения в Европе и США приведут к игнорированию интересов Украины.
- Рассказывая о "Востоке", Арестович имел в виду развитие отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, ОАЭ, Катаром и тому подобное.
- Впоследствии Арестович заявил, что якобы не говорил ничего о развороте украинской позиции. По словам политика, он имел в виду: Украина перебалансирует свои интересы.