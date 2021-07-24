Тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент раніше зауважив, що ніколи не бачився з Арестовичем. Кент сумнівається, що посадовець представляє офіційну позицію влади.
Зауважте Пускають нам кров, щоб переговори йшли "цікавіше", – Арестович про перемир'я на Донбасі
У нас будуть зустрічі цього тижня з офіційними особами із МЗС, Кабміну та на Банковій – думаю, там прозвучить безпосередня інформація щодо цього та озвучать позиція держави,
– наголосив Кент.
Водночас політик зауважив, що Арестович має право на свою думку.
Заява Арестовича
- Олексій Арестович заявив, що Україна може "розвернутися на Схід". Це станеться, якщо проросійські настрої у Європі та США призведуть ігнорування інтересів України.
- Розповідаючи про "Схід", Арестович мав на увазі розвиток відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, ОАЕ, Катаром тощо.
- Згодом Арестович заявив, що начебто не казав нічого про розворот української позиції. За словами політика, він мав на увазі: Україна перебалансує свої інтереси.