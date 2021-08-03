Соответствующее заявление было опубликовало на официальной твиттер-странице. Дипломаты также выразили соболезнования близким активиста.

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В Посольстве США отметили, что глубоко опечалены смертью Виталия Шишова в Киеве. Там считают, что парень умер на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом.

Мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств,

– говорится в заявлении.

На трагическую смерть главы "Белорусского дома" также отреагировали и в Евросоюзе. Министры ЕС призвали Украину разобраться в деле и представить свои заключения.

Смерть Виталия Шишова: последние новости