Відповідну заяву було опублікувало на офіційній твітер-сторінці. Дипломати також висловили співчуття близьким активіста.

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У Посольстві США відзначили, що глибоко засмучені смертю Віталія Шишова в Києві. Там вважають, що хлопець помер на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством.

Ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин,

– мовиться у заяві.

На трагічну загибель очільника "Білоруського дому" також відреагували і в Євросоюзі. Міністри ЄС закликали Україну розібратися в справі та представити свої висновки.

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