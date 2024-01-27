Военные свидетельства несокрушимых украинцев собрали на платформе Svidok.org. Темой выставки стал слоган "Стойкость, несмотря ни на что". Приоритетом мероприятия было вдохновить американцев историями об украинском народе., а также– обратить внимание на тему полномасштабного вторжения России, информирует 24 Канал.

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Как выставка поможет Украине

Джеймс Ходсон – соорганизатор мероприятия и генеральный директор благотворительного фонда AI for Good – подчеркнул, что особенно важно делать это сейчас, когда в Вашингтоне никак не могут одобрить новый пакет помощи Украине.

К несчастью, дело Украины становится политической пешкой в США. Это резко контрастирует с тем, что большинство украинцев продолжают делать все возможное, чтобы жить дальше. Мы хотим увидеть такую же стойкую решимость у западных партнеров Украины,

– заметил Ходсон.

Кроме того, выставка должна вдохновить малых американских доноров помогать Украине. В частности, представители фонда AI for Good хотят своим примером продемонстрировать, что даже небольшие организации способны на реальные перемены.



Американцы услышали истории несокрушимых украинцев / Svidok.org

Мероприятие прокомментировала и Анастасия Федык– профессор университета Беркли и главная экономистка благотворительного фонда AI for Good.



Американцы смогли больше узнать о том, что переживают украинцы / Svidok.org

"Было понятно, что каждый человек в комнате был поражен, когда они наблюдали показания с платформы Svidok.org. Вот почему эти события важны: когда мы приносим истории украинцев сюда, западным союзникам не безразлично и они хотят помочь", – подчеркнула Федик.



Мероприятие провели в самое актуальное время / Svidok.org

Также состоялся благотворительный аукцион

Кроме того, в рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион. Как лоты представили расписанные элементы военной экипировки и военные трофеи, в частности крупнокалиберные гильзы, которые подарили военные. В общей сложности удалось собрать примерно 10 тысяч долларов. Деньги направят на тактическую медицину бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и спецподразделения "Кракен".

Также среди экспонатов выставки – произведения искусства мастерицы петриковской росписи Екатерины Криволап, художниц Виктории Сокол и Ольги Родняк.



В ходе аукциона удалось собрать около 10 тысяч долларов / Svidok.org

Что известно о Svidok.org

Svidok.org – это социальная неприбыльная платформа, которая хранит воспоминания украинцев о войне России с Украиной. Также платформа сотрудничает с Международным уголовным судом и Офисом генпрокурора. Им передают показания военных преступлений, которые оставляют на платформе.

Сохранить воспоминание можно через тг-бот @SvidokNoteBot или на сайте Svidok.org при предварительной регистрации.