Расследование начали в конце каденции Дональда Трампа. Такую информацию от своих источников получило издание The New York Times.

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Правоохранители ведут следствие отдельно от расследования в отношении бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани, а также его связей с Украиной.

По информации журналистов, украинцев подозревают в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" о Байдене, в частности – через того же Джулиани.

Собеседники издания рассказали, что следствие обратило внимание на поездку Джулиани в Европу в 2019 году. Именно тогда он встречался с украинскими официальными лицами.