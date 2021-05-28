Розслідування почали наприкінці каденції Дональда Трампа. Таку інформацію від своїх джерел отримало видання The New York Times.

Читайте також У США відкрили кримінальну справу щодо компанії Дональда Трампа

Правоохоронці ведуть слідство окремо від розслідування щодо колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані, а також його зв'язків з Україною.

За інформацією журналістів, українців підозрюють у розповсюдженні "необґрунтованих заяв про корупцію" щодо Байдена, зокрема – через того ж Джуліані.

Співрозмовники видання розповіли, що слідство звернуло увагу на поїздку Джуліані в Європу у 2019 році. Саме тоді він зустрічався з українськими офіційними особами.