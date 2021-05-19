За словами прессекретаря генпрокурора Фаб'єна Леві, прокуратура активно розслідує справу компанії Трампа в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Манхеттену.

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Проти компанії Трампа відкрили кримінальну справу

Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування її діяльності більше не має суто цивільний характер. Зараз ми активно розслідуємо організацію Трампа в кримінальному статусі,

– зазначив Леві.

Офіс окружного прокурора Манхеттену вивчає можливе банківське шахрайство та інші потенційні злочини. Крім того, головний прокурор Атланти розслідує, чи не намагався Трамп повпливати на посадовців під час виборів президента у 2020 році.

Нагадаємо, раніше Трамп називав розслідування генпрокурора Нью-Йорка партизанським "полюванням на відьом".

Що відомо про справу проти компанії Трампа