По словам пресс-секретаря генпрокурора Фабьена Леви, прокуратура активно расследует дело компании Трампа в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена.

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Против компании Трампа возбудили уголовное дело

Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование ее деятельности больше не имеет сугубо гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем организацию Трампа в уголовном статусе,

– отметил Леви.

Офис окружного прокурора Манхэттена изучает возможное банковское мошенничество и другие потенциальные преступления. Кроме того, главный прокурор Атланты расследует, не пытался ли Трамп повлиять на должностных лиц во время выборов президента в 2020 году.

Напомним, ранее Трамп называл расследования генпрокурора Нью-Йорка партизанской "охотой на ведьм".

Что известно о деле против компании Трампа