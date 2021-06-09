Чего США требуют от Украины

Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней, то есть Россией, и внутренней – коррупционными силами, которые отдаляют ее от демократии. Об этом госсекретарь США заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

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По словам Блинкена, есть ряд сфер, в которых Украина должна добиться прогресса:

независимая судебная система,

корпоративное управление, в частности на государственных предприятиях,

имплементация антикоррупционных законов.

Чиновник отметил, что принятие законодательства по борьбе с коррупцией это хороший шаг. Однако его недостаточно, ведь надо воплощать документ на практике.

Мы должны увидеть, как людей, причастных к коррупционным действиям, действительно привлекают к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на куске бумаги, а они чего-то стоят,

– объяснил Блинкен.

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