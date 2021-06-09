Чего США требуют от Украины
Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней, то есть Россией, и внутренней – коррупционными силами, которые отдаляют ее от демократии. Об этом госсекретарь США заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.
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По словам Блинкена, есть ряд сфер, в которых Украина должна добиться прогресса:
- независимая судебная система,
- корпоративное управление, в частности на государственных предприятиях,
- имплементация антикоррупционных законов.
Чиновник отметил, что принятие законодательства по борьбе с коррупцией это хороший шаг. Однако его недостаточно, ведь надо воплощать документ на практике.
Мы должны увидеть, как людей, причастных к коррупционным действиям, действительно привлекают к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на куске бумаги, а они чего-то стоят,
– объяснил Блинкен.
Что известно о приглашении Зеленскому от Байдена
- 8 июня Зеленский и Байден поговорили по телефону. Это произошло перед тем, как 16 июня американский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
- Президенты обсудили предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, Крымскую платформу, поддержку суверенитета нашего государства и тому подобное.
- Во время разговора Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча политиков может произойти уже летом 2021 года после того, как президент США вернется из Европы. Сам Байден заверил, что с нетерпением ждет встречи.