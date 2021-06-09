Чого США вимагають від України
Україна стикається з агресією з двох сторін: із зовнішньою, тобто Росією, та внутрішньою – корупційними силами, які віддаляють її від демократії. Про це держсекретар США заявив на слуханнях у комітеті з питань асигнувань Сенату США.
Цікаво Республіканці закликали Байдена зустрітися із Зеленським перед самітом з Путіним
За словами Блінкена, є низка сфер, у яких Україна повинна досягти прогресу:
- незалежна судова система,
- корпоративне управління, зокрема на державних підприємствах,
- імплементація антикорупційних законів.
Чиновник зазначив, що ухвалення законодавства для боротьби з корупцією це хороший крок. Однак його недостатньо, адже слід втілювати документ на практиці.
Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності. Це надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу, а що вони чогось варті,
– пояснив Блінкен.
Що відомо про запрошення Зеленському від Байдена
- 8 червня Зеленський та Байден поговорили телефоном. Це відбулося перед тим, як 16 червня американський лідер зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним.
- Президенти обговорили надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, Кримську платформу, підтримку суверенітету нашої держави тощо.
- Під час розмови Байден запросив Зеленського у Білий дім. Зустріч політиків може відбутися вже влітку 2021 року після того, як президент США повернеться з Європи. Сам Байден запевнив, що з нетерпінням чекає на зустріч.