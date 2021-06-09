Чого США вимагають від України

Україна стикається з агресією з двох сторін: із зовнішньою, тобто Росією, та внутрішньою – корупційними силами, які віддаляють її від демократії. Про це держсекретар США заявив на слуханнях у комітеті з питань асигнувань Сенату США.

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За словами Блінкена, є низка сфер, у яких Україна повинна досягти прогресу:

незалежна судова система,

корпоративне управління, зокрема на державних підприємствах,

імплементація антикорупційних законів.

Чиновник зазначив, що ухвалення законодавства для боротьби з корупцією це хороший крок. Однак його недостатньо, адже слід втілювати документ на практиці.

Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності. Це надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу, а що вони чогось варті,

– пояснив Блінкен.

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